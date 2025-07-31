Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении ПО Speedtest Ookla

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Роскомнадзор направил операторам связи письма об удалении программного обеспечения (ПО) Speedtest Ookla из-за его блокировки в России. Об этом заявили РИА Новости со ссылкой на уведомление надзорного ведомства.

Доступ к Speedtest был заблокирован Роскомнадзором 30 июля. В ведомстве пояснили, что это произошло в связи с выявленными угрозами безопасности связи общего пользования и российского сегмента интернета.

В РКН посоветовали пользоваться доверенными сервисами.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, данные сервиса могли использоваться для планирования, организации, проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций. Компания собирает данные об устройстве сети связи, ее схеме, мощности узлов, а также работоспособности.