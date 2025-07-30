Данные Speedtest могли использоваться для атак на российские сети

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Данные сервиса по замеру скорости и качеству интернет-соединения Speedtest могли использоваться для организации атак на российские сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

"Могут использоваться для планирования, организации, проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, компания собирает данные об устройстве сети связи, ее схеме, мощности узлов, а также работоспособности. В том числе в части географии и времени доступности сегментов сети в регионах.

Доступ к Speedtest был заблокирован Роскомнадзором 30 июля. В ведомстве пояснили, что это произошло в связи с выявленными угрозами безопасности связи общего пользования и российского сегмента интернета.

В РКН посоветовали пользоваться доверенными сервисами.