Госдума продлила авторизацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении до 1 января 2025 года регистрации и авторизации на российских сайтах через зарубежные сервисы, включая электронную почту.

Инициативу предложил замглавы комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Он отметил, что необходимость продления сроков появилась после консультаций и совещаний с отраслью.

В противном случае, продолжил Горелкин, будет отсутствовать гарантия стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт пользователей из РФ.

По его словам, предложенный законопроект даст российским цифровым платформам больше времени на локализацию систем взаимодействия с пользователями.

Ранее Владимир Путин утвердил проект, которым в том числе вводится запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Согласно задумке, регистрация на отечественных интернет-ресурсах будет возможна лишь посредством российской электронной почты. Для авторизации можно будет использовать портал "Госуслуги" и Единую биометрическую систему.

До этого законопроект приняла Госдума, позже документ одобрил Совет Федерации. Он вносит изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

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