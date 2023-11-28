ГД продлевает регистрацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы до 2025 года

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Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, продлевающий до 1 января 2025 года период, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация с помощью зарубежных сервисов, в том числе посредством иностранной электронной почты.

Проектом предлагается внести поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Такую инициативу предложил замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. Необходимость продления сроков появилась после консультаций и совещаний с отраслью, уточнил он.

По его словам, в противном случае будет отсутствовать гарантия стабильного функционирования платформ, что поставит под угрозу комфорт пользователей из России.

Ранее Владимир Путин утвердил проект, которым в том числе вводится запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Согласно задумке, регистрация на отечественных интернет-ресурсах будет возможна лишь посредством российской электронной почты. Для авторизации можно будет использовать портал "Госуслуги" и Единую биометрическую систему.

До этого законопроект приняла Госдума, позже документ одобрил Совет Федерации.

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