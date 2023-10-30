В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны

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Роскомнадзор не блокирует ресурсы без соответствующего решения суда или распоряжения властей, заявил заместитель председателя думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал сбои, которые ранее произошли в приложении Telegram.

"Роскомнадзор у нас действует только по закону. Если есть какие-то решения судов что-то блокировать или какие-то распоряжения властей действовать таким способом. Если нет никаких такого рода сигналов, то значит, это действительно сбой. Тут надо смотреть, какие постановления там выносила прокуратура и так далее", – приводит РИА Новости его слова.

30 октября пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения Telegram. Больше всего жалоб поступило от жителей южных регионов. Они сообщали о неработающем приложении без подключенного VPN.

В прошлом году на ресурсе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам появилась информация, что ведомство запретило домен t.me, принадлежащий мессенджеру Telegram. Основанием для внесения домена в реестр запрещенных стала статья закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к материалам с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к фейкам.

Позже домен t.me убрали из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов. В РКН заявили, что блокировка Telegram на территории РФ исключена.



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