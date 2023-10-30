Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения

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Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.РФ".

Больше всего жалоб поступило от жителей Краснодарского края (37%), Ростовской области (16%) и Ставрополья (10%). Проблемы в работе Telegram также заметили пользователи в Воронежской области, Москве и Волгоградской области (по 7% в каждом регионе).

Чаще всего сообщалось о неработающем приложении без подключенного VPN.

Ранее россиян предупредили о новых потенциально опасных чат-ботах в Telegram. Речь идет о чатах, которые предлагают купить "бусты" (голоса) для активации историй в каналах.

Ведущий эксперт по противодействию киберугрозам Евгений Егоров обратил внимание, что возможностей для обратной связи такие боты не предоставляют, а значит, куда-либо обратиться, если услуга оказана не будет, не получится. По его словам, именно по такой схеме часто работают мошенники.



Москвичи лидируют по количеству отправленных голосовых сообщений