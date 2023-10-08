В интерфейсе Telegram появилась поддержка иврита – Дуров

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В интерфейс мессенджера Telegram добавлена поддержка иврита. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Основатель Telegram заявил, что сотни тысяч людей присоединяются к мессенджеру из Израиля и с палестинских территорий.

"В дополнение к арабскому языку мы только что добавили поддержку иврита в пользовательский интерфейс Telegram", – сообщил Дуров.

Он также подчеркнул, что в это тяжелое время все пострадавшие должны иметь надежный доступ к новостям и личной переписке.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.