В Дагестане школьным учителям порекомендовали перейти с WhatsApp на российские мессенджеры

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Школьным учителям в Дагестане порекомендовали отказаться от использования WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и прочих иностранных мессенджеров для работы и перейти на российские аналоги. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки республики.

В ведомстве напомнили, что по закону с 1 марта этого года запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также во время выполнения государственного или муниципального задания.

Вместо этого учителям рекомендовали перейти на платформу "Сферум", которая была создана Минцифры и Минпросвещения РФ в рамках реализации нацпроекта "Образование".

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учащихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Уточнялось, что в отношении личного общения никакие запреты вводить не планируется.

До этого первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp не станет открывать функцию публичных каналов в России, поскольку она может привести к блокировке мессенджера на территории страны.

Глава Минцифры прокомментировал ситуацию с мессенджером WhatsApp в РФ