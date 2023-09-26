В ГД заявили, что WhatsApp не будет запускать каналы в России

Фото: depositphotos/Mykola (WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) не станет открывать функцию публичных каналов в России, поскольку она может привести к блокировке мессенджера на территории страны, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина.

Он обратил внимание на то, что официального подтверждения о запуске для российских пользователей каналов не было – об этом написали лишь в одной голландской газете со ссылкой на неназванного представителя Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Депутат также заметил, что в цитате содержится туманная оговорка "продукт не будет доступен в ближайшее время". По его мнению, это излишне оптимистичная позиция, так как в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta снимать никто не собирается.

Ранее сообщалось, что Минцифры не получило уведомления от корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская), что принадлежащий ей мессенджер WhatsApp запустит информационные каналы в России, которые будут работать аналогично телеграм-каналам.

До этого говорилось, что WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах. В компании поделились, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Комментируя новость, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что WhatsApp могут заблокировать в России, если в приложении появится возможность создания русскоязычных каналов.