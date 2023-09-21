Meta не уведомляла Минцифры о планах запуска русскоязычных каналов в WhatsApp

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Минцифры не получило уведомления от корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская), что принадлежащий ей мессенджер WhatsApp запустит информационные каналы в России. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил на полях Kazan Digital Week.

"У нас нет подтверждения от Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что WhatsApp будет запускать в России каналы", – цитирует его РИА Новости.

Ранее WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах. В компании поделились, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Комментируя новость, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что WhatsApp могут заблокировать в России, если в приложении появится возможность создания русскоязычных каналов.