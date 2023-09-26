Эксперт рассказал о способах использования WhatsApp на старых Android

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На старых устройствах Android есть альтернативные способы использования WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Об этом пишет RT.

Ранее стало известно, что мессенджер перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой с 24 октября. Это связано с тем, что для поддержки приложения WhatsApp будет необходим смартфон на базе ОС Android 5.0 и выше.

"Что касается Android, я вам с вероятностью 99% говорю, что есть альтернативные способы пользования WhatsApp на старых версиях. Есть сторонние приложения, на которых можно использовать свой аккаунт в WhatsApp", – отметил Курочкин.

Специалист объяснил, что достаточно сложно поддерживать одновременно и новые, и старые версии. Кроме того, нужен очень большой файл, чтобы он работал на всех устройствах, добавил Курочкин. По его мнению, прекращение работы приложений на старых операционных системах – это естественный процесс.

"Нельзя бесконечно поддерживать что-то старое", – резюмировал он.

В свою очередь, один из аналитиков Mobile Research Group в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что WhatsApp "доживает свои последние дни" в РФ.

Эксперт обратил внимание, что российский рынок уже не нуждается в этом приложении, поскольку все пользователи активно переходят в Telegram.

Специалист также добавил, что владельцы WhatsApp не хотят прислушиваться к предупреждениям о блокировке в случае запуска каналов в мессенджере.

Ранее сообщалось, что Минцифры не получило уведомления от корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), что принадлежащий ей мессенджер WhatsApp запустит информационные каналы в России, которые будут работать аналогично телеграм-каналам.

До этого говорилось, что WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 странах. В компании поделились, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.



Глава Минцифры прокомментировал ситуацию с мессенджером WhatsApp в РФ