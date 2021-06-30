Российских хакеров заподозрили в атаке на национальный банк Дании

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Национальный банк Дании подвергся кибератаке, осуществленной за счет лазейки в программном обеспечении компании SolarWinds, которую не замечали в течение семи месяцев. К атаке могут быть причастны российские хакеры, сообщает портал Version2.

Предполагается, что злоумышленники могли внедрить вредоносный код в алгоритм программного обеспечения SolarWinds, используемого банком, который оставался незамеченным до тех пор, пока его случайно не обнаружила американская компания Fire Eye.

В самом банке ситуацию комментировать отказались, однако отметили, что свидетельств о негативных последствиях случившегося нет. Там также не исключили, что использовать бэкдор могли российские государственные хакеры для дальнейшей компрометации банка.

Ранее крупное вторжение хакеров было осуществлено на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений. В американских СМИ ответственность за инцидент возложили на группировку из РФ.

Действующий на тот момент президент США Дональд Трамп заявлял, что за хакерской атакой на ряд американских ведомств могла стоять не Россия, а Китай. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал о непричастности Москвы к хакерским атакам.

