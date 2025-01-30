Минцифры: россиян не обяжут авторизоваться на Wildberries через "Госуслуги"

Фото: depositphotos/stasokulov

Россиян не обяжут авторизоваться на Wildberries и других маркетплейсах через портал "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова.

Forbes писал, что граждан могут обязать регистрироваться на маркетплейсах таким образом для борьбы с мошенниками.

Wildberries тем временем проводит проверку после появления информации о реализации нейростимуляторов из грибов на маркетплейсе. СМИ писали, что россияне покупают такие продукты, чтобы вызвать галлюцинации. Цена порошков под видом БАД составляла от 800 до 1,3 тысячи рублей.

Ранее хакеры взломали официальный аккаунт маркетплейса Ozon в соцсети "ВКонтакте". Пользователи сообщили, что накануне видели сообщения с тестом: "Ozon раздает деньги в честь годовщины". Для получения якобы было достаточно перейти по ссылке и оплатить пошлину.

Таким способом мошенники могли списать с карты жертвы все деньги.