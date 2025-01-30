"Известия": Минцифры обяжет операторов определять звонящего с городского номера

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Общероссийский автоматический определитель входящих городских номеров введут в РФ. Абоненту будут показываться пометки "банк", "полезные услуги" и прочие, чтобы можно было понять, звонит компания или мошенник. Об этом сообщает газета "Известия".

Минцифры России планирует сделать данные правила идентификации обязательными для всех операторов связи в стране.

"Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться название организации и человек, что позволит понять, звонит ли ему банк или мошенник", – говорится в документах ведомства.

Как отметили в министерстве, принятие таких требований не потребует дополнительных расходов. В данный момент ведомство обсуждает возможные меры по маркировке звонков с другими министерствами и представителями отрасли.

Мошенники стали обманывать россиян, призывая их погасить штрафы и пени при помощи системы быстрых платежей (СБП). Жертве приходит якобы официальное письмо от ведомства, где сообщается о задолженности. Человека пугают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты пени, поэтому его заставляют заплатить названную сумму по СБП.

Про еще одну новую схему мошенников рассказали в МВД РФ: аферисты воспользовались трендом на дубайский шоколад и начали выманивать конфиденциальные данные россиян. Злоумышленники используют фейковые сайты с логотипами известных брендов, с помощью которых они распространяют вредоносные программы и выманивают персональные данные.