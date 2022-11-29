Apple планирует закупить редкие датчики изображения для iPhone 15

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Apple планирует закупить новейшие датчики изображения у компании Sony для iPhone 15. Об этом сообщает "Газета.ру".

В датчике Sony Semiconductor Solutions был примерно в два раза увеличен уровень сигнала насыщения в каждом пикселе. При этом многослойный датчик типа CMOS есть только у японской компании.

Благодаря технологии расширяется динамический диапазон, повышается светочувствительность и уменьшается уровень шума, что приводит к более качественным снимкам.

При этом пока технология не была применена ни в одном из гаджетов Sony. По мнению журналистов, новые датчики будут использоваться лишь в iPhone 15 Ultra.

Ранее сообщалось, что в новых iPhone появятся сенсорные кнопки регулировки громкости и включения смартфонов. Речь идет о iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

До этого сообщалось, что привычные кнопки включения и регулировки громкости в iPhone 15 заменит единая панель с виброоткликом. Она якобы будет имитировать ощущение нажатия.



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