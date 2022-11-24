Цена iPhone 14 в России достигла рекордно низкого показателя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость iPhone 14 в базовой комплектации на 128 гигабайт рекордно снизилась в РФ. С момента старта продаж модели в России стоимость смартфона на рынке начиналась от 85 тысяч рублей, сообщает "Газета.ру".

Речь идет о модели iPhone 14, представленной в России для рынка США. В устройстве отсутствует разъем для сим-карты. Смартфон поддерживает исключительно виртуальную eSIM.

Стоимость указанной модели в настоящее время составляет порядка 60 тысяч рублей.

Мировая презентация iPhone 14 и iPhone 14 Plus была проведена 7 сентября. Предзаказ новых моделей начался в РФ с 9 сентября.

Официальные продажи двух моделей iPhone 14 стартовали в России 30 сентября. Тогда минимальная цена iPhone 14 Pro составляла 119 990 рублей, максимальная – 171 990 рублей. iPhone 14 Pro Max стоил от 134 990 до 184 990 рублей.



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