В новых iPhone не будет кнопок включения и регулировки громкости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитик Мин-Чи Куо считает, что в новой версии iPhone, которая выйдет в следующем году, Apple откажется от кнопок включения и регулировки громкости, сообщает "Газета.ру".

По данным издания, в Pro-версиях iPhone 15 привычные кнопки заменит единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия.

Аналитик пояснил, что кнопки регулировки громкости и кнопка питания будут иметь новую конструкцию, похожую на дизайн кнопки "Домой" на iPhone 7/8/SE2 и 3.

Также Куо прогнозирует, что после Apple такой дизайн сделают все крупные производители Android-смартфонов. Данное решение позволит улучшить характеристики водостойкости смартфона, поскольку отсутствие механических кнопок означает отсутствие дополнительных щелей, куда может проникнуть влага.

Ранее Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro. У нового iPad появится стандартный порт USB-C. Также у планшета в этот раз сделали 10,9-дюймовый дисплей с более тонкой рамкой и фронтальную камеру с 12 мегапикселями. У этого iPad теперь не будет разъема для проводных наушников и кнопки Home.



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