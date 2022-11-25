В iPhone 15 Pro появятся сенсорные кнопки регулировки громкости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американская компания Apple прекратит выпускать продукцию с физическими кнопками управления в будущих смартфонах. Информацией об этом поделился MacRumors.

В редакции проанализировали письмо компании Cirrus Logic, которая является одним из поставщиков Apple, к аукционерам. Там сообщается, что организация будет "взаимодействовать со стратегическим клиентом" и производить компоненты HPMS для гаджетов.

Речь идет о поставках для смартфонов Apple драйверов тактильного отклика, считают аналитики Barclays Блейн Кертис и Том О'Мэлли.

Сенсорные кнопки станут заменой регулировки громкости и включения устройства, которые находятся на боковой стороне гаджета. Инновация появится в самых дорогих смартфонах – iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее сообщалось, что цена iPhone 14 в базовой комплектации на 128 гигабайт рекордно снизилась в России. С момента начала продаж модели в РФ стоимость смартфона начиналась от 85 тысяч рублей.

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