Apple введет ограничения на функции AirDrop в 2023 году – СМИ

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Американская корпорация Apple может ограничить функцию беспроводной передачи файлов AirDrop на своих устройствах со следующего года. Об этом пишет Bloomberg.

По информации компании, такое решение рассматривают, чтобы предотвратить нежелательное распространение данных. В настоящее время владельцы продукции Apple могут выбрать следующие режимы получения информации через AirDrop:

полностью запретить прием файлов;

разрешить прием от пользователей в списке контактов;

разрешить прием от всех пользователей.

По информации СМИ, в Китае использовали последнюю опцию для распространения антиправительственной информации. Тогда американская корпорация ввела ограничения в КНР – принимать данные от любых пользователей теперь можно не более 10 минут.

В Apple агентству подтвердили намерения ввести такие изменения и в других странах с 2023 года.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо заявил, что в новой версии iPhone, которая выйдет в следующем году, Apple откажется от кнопок включения и регулировки громкости.

По информации СМИ, в Pro-версиях iPhone 15 привычные кнопки заменит единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия.

Также Куо прогнозирует, что после Apple такой дизайн сделают все крупные производители Android-смартфонов. Данное решение позволит улучшить характеристики водостойкости смартфона, поскольку отсутствие механических кнопок означает отсутствие дополнительных щелей, куда может проникнуть влага.

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