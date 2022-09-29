Фото: vk.com/tinkoffbank

Сбой произошел в работе мобильного оператора "Тинькофф Мобайл". Об этом пишет РИА Новости.

"Интернет и звонки не работают", – говорится в сообщении при входе в приложение "Тинькофф Мобайл".

Отмечается, что специалисты планируют устранить неполадки до конца дня.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что якобы американские версии iPhone 14 не дают использовать eSIM российских операторов.

Позднее операторы "Билайн" и "МегаФон" заявили, что виртуальные SIM-карты eSIM работают на iPhone 14 без ограничений.



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