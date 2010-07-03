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13:50

Российские летчики написали в небе "MAKS 2019"

технологии город

13:50

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ходе авиасалона МАКС-2019 российские летчики из пилотажной группы "Первый полет" на пяти самолетах Як-52 и Як-54 написали в небе текст с помощью новой технологии, передает ТАСС.

Самолеты выпустили облака из разогретого масла, которые в воздухе сложились в "MAKS 2019". По словам руководителя пилотажной группы Дмитрия Самохвалова, на борту самолетов установили специальные автоматизированные системы, которые контролируют время и длительность выпуска вещества, что позволяет "печатать" любой текст, словно на принтере.

Самохвалов подчеркнул, что в РФ такой технологией не обладает никто.

Авиасалон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября. В нем принимают участие 827 компаний из 33 стран мира. Гостям представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Свыше 40 разработок покажут публике впервые. Для посетителей также подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп. В первый день МАКС-2019 посетило около 40 тысяч человек.

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технологии город

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