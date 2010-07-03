Около 40 тысяч человек посетили первый день МАКС-2019

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В первый день работы авиасалона МАКС-2019 в Жуковском его посетили около 40 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Как рассказали в ведомстве, за порядком и безопасностью на территории салона следят как сотрудники полиции, так и военнослужащие Росгвардии. "Охрана общественного порядка обеспечена в полном объеме, серьезных нарушений на территории выставки не допущено", – сказано в сообщении МВД.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал посетителям МАКС-2019 солнечную и сухую погоду. По его словам, в среду, 28 августа, небо будет ясным, осадков не ожидается. За фактической погодой в районе аэродрома будут наблюдать специалисты главного авиационного метеорологического центра Росгидромета.

Авиасалон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября. В нем принимают участие 827 компаний из 33 стран мира. Гостям представят 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Свыше 40 разработок покажут публике впервые. Для посетителей также подготовили показательные выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп.