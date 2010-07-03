Посетителям МАКС-2019 пообещали солнечную и сухую погоду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Погода в подмосковном Жуковском на время работы МАКС-2019 будет сухой и солнечной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в среду, 28 августа, ожидается солнечная и сухая погода.

"28 августа станет наиболее холодным днем, максимальные температуры в послеполуденные часы будут плюс 16–18 градусов, но в четверг солнце будет быстро прогревать поверхность, и температура уже будет плюс 22–24", – сказал Вильфанд ТАСС.

В пятницу, субботу и в воскресенье воздух в подмосковном Жуковском прогреется до 21–25 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что утром в среду, четверг и пятницу ожидается около 8–9 градусов тепла.

Как отмечается, за фактической погодой в районе аэродрома будут наблюдать специалисты главного авиационного метеорологического центра Росгидромета. Они предупредят обо всех метрологических изменениях.

Во вторник, 27 августа, в подмосковном Жуковском открылся XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС). Он будет проходить по 1 сентября.

Свое участие подтвердили 827 компаний из 33 государств. Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тысячи квадратных метров в павильонах, а еще 45 тысяч квадратных метров – на открытых площадках.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, будет представлено 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий публика увидит впервые.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский в дни авиасалона МАКС-2019 будет работать как обычно, никаких ограничений не планируется. Однако часть дорог вблизи выставки перекроют для автомобилей.

