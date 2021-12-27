Сбой произошел в работе интернет-сервисов Сбербанка

27 декабря, 23:34
Фото: depositphotos/DragonImages
В работе интернет-сервисов Сбербанка произошел сбой. Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.
По имеющейся информации, с трудностями в работе сервисов столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга и других российских городов.
Чаще всего сбои фиксировались в работе мобильного банкинга. О подобной проблеме заявили 40% пользователей. Кроме того, 24% опрошенных пожаловались на проблемы в работе онлайн-банкинга.
Позднее в пресс-службе Сбербанка сообщили, что сотрудники банка оперативно устранили возникшие сбои.
"Сейчас абсолютно все наши сервисы работают штатно. Приносим извинения за доставленные неудобства", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. В частности, 45% пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, а 36% столкнулись с проблемой при отправке сообщений.
До этого сбой произошел в работе Instagram. Жалобы, поступившие от пользователей, были связаны с работой приложения и сайта, а также касались соединения с сервером.
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