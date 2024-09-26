Интернет-магазин "Плеер.ру" приостановил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Российский интернет-магазин по продаже электроники "Плеер.ру" прекратил работу по техническим причинам. Об этом сказано в обращении компании, размещенном на сайте.

В заявлении уточняется, что не работают ни магазин, ни отдел клиентской поддержки. В сообщении размещены адреса для обращений пользователей.

В 2019 году интернет-магазин по решению суда был вынужден приостановить свою деятельность. Тогда ФНС и ФСБ обнаружили нарушения в его работе.

Выяснилось, что магазин не применял онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2018 года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались.

"Плеер.ру" был основан в 2002 году. В 2013-м он занял 21-е место в рейтинге 30 самых крупных компаний Рунета по версии Forbes. Издание тогда оценило выручку интернет-магазина в 60 миллионов долларов.

