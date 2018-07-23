В ФНС заявили о выявленных нарушениях в работе интернет-магазина электроники

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Федеральной налоговой службе заявили о выявленных нарушениях в работе крупного интернет-магазина электроники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В налоговой службе не уточнили, о каком онлайн-магазине идет речь, однако ранее стало известно о проводившемся обыске в офисе "Плеер.ру".

Администрация магазина, в свою очередь, сообщила о приостановке работы.

По версии ФНС, ритейлер не использовал онлайн-ККТ, хотя был обязан перейти на новый порядок с 1 июля 2017 года.

"Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались", – подчеркнули в ведомстве.