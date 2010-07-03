ФНС подтвердила временное закрытие интернет-магазина "Плеер.ру"

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В Федеральной налоговой службе подтвердили приостановку деятельности интернет-магазина "Плеер.ру." за неиспользование онлайн-касс, передает РИА Новости.

"Административное наказание в виде приостановления деятельности организации, реализующей товары через интернет-магазин "Плеер.ру", назначено судом на основании материалов ФНС России по проверке, проведенной совместно с ФСБ России", – приводит агентство сообщение ФНС.

При проведении административного расследования установили, что грубо нарушалось законодательство о применении ККТ, при этом такие нарушения были систематическими.

Как сообщалось ранее, работу интернет-магазина приостановили на 30 дней.

Прошлым летом в офисе компании на юге Москвы прошли следственные действия. Тогда ФНС и ФСБ обнаружили нарушения в работе интернет-магазина.

Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2018 года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались.