Интернет-магазин "Плеер.ру" заподозрили в махинациях с чеками

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Суд приостановил на 30 дней работу интернет-магазина электроники "Плеер.ру" из-за махинаций с чеками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

Прошлым летом в офисе компании на юге Москвы прошли следственные действия. Тогда ФНС и ФСБ обнаружили нарушения в работе интернет-магазина.

Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника), хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2018 года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались.

На официальном сайте "Плеер.ру" сообщается, что магазин временно не работает по техническим причинам.

"Плеер.ру" – популярный интернет-магазин, имеющий более шести миллионов посещений в месяц. Выручка магазина превышает 10 миллиардов рублей в год.