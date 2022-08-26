Клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами при открытии счетов

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Клиенты Райффайзенбанка могут столкнуться с трудностями при открытии счета из-за технических работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с техническими работами у части пользователей могут временно не открываться новые счета. Мы уже занимаемся решением проблемы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сбой произошел в приложении Сбербанка. При попытке входа в приложение банка на экране появлялось сообщение о неполадках с интернетом.

При этом при попытке дозвониться в call-центр банка робот говорил, что все мобильные операторы в настоящее время заняты, и сбрасывал звонок.

Также до этого пользователи мобильного приложения "Тинькофф" не могли войти в личный кабинет. При попытке получить доступ к аккаунту клиентов информировали об ошибке.

