Эксперт рассказал, почему не стоит выбрасывать старые Wi-Fi роутеры

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Не стоит сразу отправлять на утилизацию старый Wi-Fi роутер после покупки нового, так как он может выполнять как минимум две функции. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил глава направления Wi-Fi компании "Дом.ру" в сегменте b2c Вячеслав Бурхайло.

Так, старый роутер можно использовать в качестве репитера, то есть усилителя Wi-Fi-сигнала, либо как коммутатор, если вам нужны дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой.

В первом случае старый роутер нужно подключить к новому проводом, после чего он своими мощностями будет транслировать Wi-Fi-сигнал.

"Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого. Во втором случае старый роутер тоже подключается к новому, после чего можно использовать порты старого для присоединения техники", – отметил эксперт.

Тем не менее, чтобы использовать старый роутер в роли репитера, его программное обеспечение должно поддерживать такую функцию. Это можно проверить как на сайте производителя, так и в самом веб-интерфейсе маршрутизатора.

Что касается коммутатора, то функционал подобного устройства поддерживает большинство роутеров, добавил Бурхайло.

Для того, чтобы подключить роутер в качестве репитера, необходимо зайти в его веб-интерфейс. Вся необходимая пользователю информация доступна в интернете. Чтобы сделать из старого роутера коммутатор, нужно просто правильно соединить провода: из LAN порта основного роутера кабель должен приходить в WAN порт старого роутера.

Вместе с тем, по словам специалиста, использование старых роутеров имеет свои особенности. В частности, с точки зрения безопасности, они не очень надежны из-за более простых методов шифрования. Таким образом, их легче взломать и попасть внутрь системы.

"Конечно, это можно сделать, только находясь рядом с роутером, условно за стенкой, но некая брешь в безопасности имеется, и ее необходимо учитывать", – подчеркнул Бурхайло.

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