Эксперт предостерег от охлаждения смартфона в жару с помощью холодильника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Смартфоны могут нагреться при их использовании в любую погоду, однако жара способна усугубить этот процесс. Для быстрого охлаждения гаджета не стоит помещать его в холодильник, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

Он отметил, что телефон может нагреться из-за чрезмерного использования, сильного прямого нагрева от других гаджетов или большой нагрузки на процессор. По словам эксперта, не следует запускать энергоемкие игры и тяжелые процессы во время зарядки.

"Чтобы быстро охладить смартфон, необходимо создать комфортную температуру. Советуем не проверять на практике шутливый совет положить гаджет в холодильник. Можно просто подержать телефон рядом с прохладным воздухом", – посоветовал Кузьменко.

Собеседник издания подчеркнул, что также можно воспользоваться режимом полета, который отключает модули связи, GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

"Удаление ненужных приложений и очистка кэша сэкономят заряд батареи, а также помогут предотвратить перегрев телефона из-за ненужных программ, работающих в фоновом режиме", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что увеличить память гаджета можно при помощи очистки кэша и папки с загрузками. Также необходимо удалять ненужные видео и фото. Это связано с тем, что современные устройства снимают ролики в высоком разрешении и делают снимки в хорошем качестве, которые занимают много места.

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