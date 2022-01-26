Роскомнадзор внес русскоязычный сайт iHerb в реестр запрещенных – СМИ

15:36
Фото: depositphotos/postmodernstudio
Роскомнадзор внес русскоязычный сайт интернет-магазина iHerb в реестр запрещенных. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Суд решил признать запрещенной информацию о продаже специализированной пищевой продукции (БАДов и спортивного питания). Продажа этих товаров является одним из основных направлений компании.
"Суд установил наличие на сайте информации, направленной на реализацию продукции, качество и маркировка которой не соответствует техническому регламенту ЕАЭС, незарегистрированных лекарственных препаратов под видом БАДов", – говорится в сообщении.
Роскомнадзор на данный момент не ограничил доступ к ресурсу и направил требование владельцу интернет-ресурса удалить запрещенные материалы.
"Владелец интернет-ресурса сообщил, что запрещенная информация с сайта удалена. На текущий момент осуществляется проверка удаления запрещенной информации", – добавили в Роскомнадзоре.
В конце августа суд Барнаула признал информацию на сайте iHerb запрещенной в России. Истцом выступила прокуратура Центрального района города. Тогда генеральный директор онлайн-магазина в РФ Илья Микин заявил, что будет добиваться справедливого решения в следующей инстанции.
Кроме того, директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко заявила, что российское представительство компании планирует локализовать производство витаминов и биологических активных добавок в РФ. Она рассказала, что компания поддерживает эксперимент по маркировке биологически активных добавок, отметив, что сейчас идет подписание соглашения с оператором эксперимента.
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