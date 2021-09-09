В России предлагают запретить врачам выписывать БАДы

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Координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко предложение о запрете врачам выписывать пациентам биологически активные добавки (БАД). Об этом сообщает газета "Известия".
В обращении Гетта ссылается на исследование, проведенное "Народным фронтом", согласно которому врачи не осведомляют пациентов о том, что им выписывают не лекарство, а БАД.
В материале говорится, что в России рынок БАДов в 2020 году составил почти 74 миллиарда рублей, он вырос на 17% по сравнению с 2019 годом. Как показал опрос, в трети случаев перед покупкой БАДов человеку не рассказали о том, что он покупает не лекарство, обладающее доказанной эффективностью, а биологически активную добавку.
Также Гетта выразил мнение, что запрет позволит расширить действие нормы КоАП по нарушению порядка назначения и выписывания лекарств. Это даст возможность штрафовать врачей.
Ранее Российская академия наук (РАН) выступила с предложением обязать производителей гомеопатических препаратов указывать на упаковке информацию о недоказанной эффективности препаратов. В организации ранее уже называли гомеопатию опасной лженаукой.
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