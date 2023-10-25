Игровая платформа Steam откажется от турецкой лиры с 20 ноября

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Игровая онлайн-площадка Steam сообщила, что пользователи турецких и аргентинских аккаунтов смогут приобретать продукты только в долларах с 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на площадку.

Причиной такого решения стала волатильность лиры и песо. Steam введет два новых региона ценообразования. Ими станут Латинская Америка и Ближний Восток. В Турции и Аргентине цены окажутся равны ценам для пользователей с аккаунтами этих стран.

Разработчик площадки Valve объяснил, что колебания курсов усложнили разработчикам выставление цен.

"Помимо этого, мы с трудом поддерживаем систему оплаты Steam в этих странах из-за постоянных флуктуаций курса валют, налогов, сборов и логистических проблем", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) планирует интегрировать отечественные игры в международные соревнования. Отмечалось, что уже сейчас процент отечественных игр в соревнованиях существенно увеличен, а Федерация планирует продолжить этот процесс.

Ранее Владимир Путин заявил, что все игровые серверы должны находиться в зоне .ru. Этот вопрос обсудили на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Также президент с участниками встречи обсудил игры, которые "пропагандируют антигосударственные ценности". Речь идет о тех случаях, когда "все российское" в играх подается в негативном ключе.

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