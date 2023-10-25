Новый iPhone 15 подешевел в России на треть за месяц

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Стоимость iPhone 15 в России упала через месяц после его появления в продаже. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные "Яндекса".

Так, iPhone 15 c 128 гигабайтами памяти с конца прошлого месяца подешевел на 15% до 82,5 тысячи рублей, версия с 256 гигабайтами памяти подешевела на 28% – до 128,5 тысячи рублей. На столько же упала стоимость iPhone 15 Pro Max с аналогичной памятью.

Участники рынка связывают снижение цен с тем, что недостатка в новых гаджетах Apple нет. По мнению бизнес-аналитика IT-холдинга Fplus Артура Махлаюка, это также может быть связано с началом активных продаж новинок Apple на маркетплейсах, где представлены смартфоны, завезенные в РФ не только по параллельному, но и серому импорту.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple разослала российским разработчикам письмо, в котором указала, что теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные сервисы.

До этого пользователи iPhone обнаружили проблему в iOS 17.0.3, из-за которой произвольно исчезли фотографии и имена контактов.

"Техно": покупатели пожаловались на проблемы с новыми iPhone