Пилотный проект по запуску Google Pay для карт "Мир" приостановлен

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Пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для российских карт "Мир" приостановлен, сообщает пресс-служба платежной системы "Мир".

Уточняется, что приостановка была по инициативе Google.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт о приостановке поддержки карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт в сервис стала недоступна.

В свою очередь, пресс-служба Сбербанка сообщила, что платежный сервис Samsung Pay продолжает поддерживать карты "Мир" в штатном режиме. В банке отметили, что клиенты могут пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, "Плати QR", а также "Оплата лицом".