Дед Мороз в военном экзоскелете поднялся на вершину Останкинской башни

Главный российский Дед Мороз во время встречи с юными москвичами в Останкине испытал экзоскелет, созданный Ростехом для военных.
Как говорится на сайте "Дома Деда Мороза", волшебник встретился с участниками коллектива "Непоседы" в интерактивном музее Останкинской телебашни. Поздравив детей с Новым годом, он помог одному из ребят повесить игрушку на елку, подняв ребенка при помощи экзоскелета.
Затем Дед Мороз решил продолжить испытания новинки Ростеха и сам поднялся в экзоскелете на смотровую площадку башни – на высоту 337 метров. По словам Деда Мороза, экзоскелет показался ему "не очень легким, но и не очень тяжелым". "В этом экзоскелете я смогу доставить даже самые тяжелые подарки всем желающим", – отметил новогодний волшебник, добавив, что в экзоскелете вес ребенка для него – как "пушинка".
Кроме того, Дед Мороз пообещал, что предложит своим американскому и французскому коллегам использовать экзоскелет, чтобы упростить доставку подарков. "Я с ними обсужу эту возможность в свой день рождения, 18 ноября", – уточнил он.
Пассивный экзоскелет, разработанный для госкорпорации "Ростех", впервые представили публике на военно-техническом форуме "Армия-2018". Российские военные первыми протестировали преимущества инновационного "костюма Терминатора", который позволяет без усилий переносить груз массой до 70 килограммов на протяжении многих часов. При этой благодаря относительно небольшой массе экзоскелета – около семи килограммов – он не сковывает движения и позволяет военнослужащему бегать.
Ранее сообщалось, что российский Дед Мороз встретился на российско-финской границе с финский волшебником Йоулупукки.
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