Дед Мороз покажет костюм супергероя на предновогодней встрече

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный Дед Мороз страны на предновогодей встрече в Останкино покажет костюм супергероя. Об этом сообщили в пресс-службе Останкинской телебашни.

Главным элементом костюма Деда Мороза станет экзоскелет госкорпорации "Ростех". Он позволяет волшебнику переносить большое количество подарков и успевать поздравить многих детей. Дед Мороз прибудет в суперкостюме на телебашню, чтобы подарить подарки детям и записать видеопоздравление для россиян на смотровой площадке. Поздравление волшебника впервые будет записано на высоте 337 метров.

Встреча Деда Мороза будет происходить в инновационном интерьере интерактивного мультимедийного комплекса Останкинской телебашни 24 декабря.

Ранее сообщалось, что российский Дед Мороз встретился на российско-финской границе с финский волшебником Йоулупукки.

После приветствий и обмена подарками волшебники посмотрели выступления творческих коллективов, а потом по традиции отправились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. После этого Дед Мороз поедет в Выборг.