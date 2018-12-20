Дед Мороз покажет костюм супергероя на предновогодней встрече

Главный Дед Мороз страны на предновогодей встрече в Останкино покажет костюм супергероя. Об этом сообщили в пресс-службе Останкинской телебашни.
Главным элементом костюма Деда Мороза станет экзоскелет госкорпорации "Ростех". Он позволяет волшебнику переносить большое количество подарков и успевать поздравить многих детей. Дед Мороз прибудет в суперкостюме на телебашню, чтобы подарить подарки детям и записать видеопоздравление для россиян на смотровой площадке. Поздравление волшебника впервые будет записано на высоте 337 метров.
Встреча Деда Мороза будет происходить в инновационном интерьере интерактивного мультимедийного комплекса Останкинской телебашни 24 декабря.
Ранее сообщалось, что российский Дед Мороз встретился на российско-финской границе с финский волшебником Йоулупукки.
После приветствий и обмена подарками волшебники посмотрели выступления творческих коллективов, а потом по традиции отправились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. После этого Дед Мороз поедет в Выборг.
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