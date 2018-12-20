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20 декабря, 16:57

Трудовые будни: Дед Мороз и Йоулупукки встретились между Россией и Финляндией

общество Новый год

20 декабря, 16:57

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Российский Дед Мороз и финский волшебник Йоулупукки встретились на границе между пунктами "Брусничное" и "Нуйямаа". Об этом сообщили в Пограничной охране Финляндии.

"Дед Мороз и Йоулупукки провели теплую встречу на российско-финской границе. Встреча между пунктами пересечения границы "Нуйямаа" и "Брусничное" уже является традицией, которая радует людей в обеих странах. Счастливого Рождества!" – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

После приветствий и обмена подарками волшебники посмотрели выступления творческих коллективов, а потом по традиции отправились в финский город Лаппеенранту, где встретились с местными жителями. После этого Дед Мороз поедет в Выборг.

Ранее Дед Мороз сообщил, что 2019 год станет годом домашних дел и забот. Также, по его словам, богатство измеряется не деньгами, а родственниками, друзьями и знакомыми. "И чем больше друзей, родственников, бабушек и дедушек соберутся за праздничным столом, тем лучше. Тем богаче вы будете", – сказал Дед Мороз.

общество Новый год

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