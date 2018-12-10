Дед Мороз назвал главную тему 2019 года

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

2019 год станет годом домашних дел и забот. Об этом на пресс-конференции заявил главный Дед Мороз страны, сообщает Агентство "Москва".

"Свинья – это не просто животное, это символ. Свинья – домашнее животное, значит, и год должен быть годом домашних дел и забот", – рассказал Дед Мороз.

По его словам, богатство измеряется не деньгами, а родственниками, друзьями и знакомыми. "И чем больше друзей, родственников, бабушек и дедушек соберутся за праздничным столом, тем лучше. Тем богаче вы будете", – сказал Дед Мороз.

Ранее российские дети узнали личный телефон Деда Мороза и теперь закидывают его сообщениями и звонками с просьбами о подарках.

Позже выяснилось, что номер принадлежит обычному россиянину, над которым кто-то пошутил.