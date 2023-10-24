Эксперт предупредил об опасности скачанных из интернета альтернатив WhatsApp

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Скачав альтернативу WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) с неизвестного сайта, можно наткнуться на мошенников. Такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, передает телеканал "360".

Он считает, что старая версия мессенджера еще какое-то время будет работать на телефонах Android с устаревшей операционной системой (ОС). Однако обновления таким пользователям приходить не будут.

По его мнению, Android – открытая площадка, так что сторонние клиенты могут разработать похожие на WhatsApp приложения. Но если это будет недобросовестный разработчик, он может туда внедрить шпионские программы, предупредил эксперт.

В таком случае он рекомендует при появлении альтернативных приложений мессенджера выбирать версии от известного и надежного разработчика.

Курочкин подчеркнул, что не надо искать в интернете замену WhatsAppp на неизвестных сайтах и скачивать. Специалист советует для поисков выбирать магазин приложений Google Play или официальный российский магазин мобильных приложений для Android RuStore.

24 октября стало известно, что WhatsApp перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС. Сейчас мессенджер поддерживается только на ОС Android версии 5.0 и выше.

Информацией о прекращении работы приложения на гаджетах Android с устаревшей ОС компания делилась еще в конце сентября.

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