Аккаунт "КамАЗа" заблокировали на YouTube

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Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал российского автопроизводителя "КамАЗ". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

"К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены прекратить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта администрацией платформы", – говорится в сообщении.

"КамАЗ" уточнил, что блокировка стала пожизненной по причине применения санкций против компании.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американская корпорация Google и принадлежащая ей компания YouTube начали "крестовый поход" против контента, публикуемого российскими СМИ, государственными органами и блогерами.

Дипломат уточнила, что компания намеренно удаляет материалы противоположной точки зрения.

Также Захарова напомнила о случае с удалением видеороликов посольства России в Великобритании. Компания сняла с публикации 29 материалов дипредставительства 15 августа.

Позже восстановить материалы посольства России в Великобритании на YouTube призвал МИД РФ. Директор департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев порекомендовал компании проявить зрелость и признать ошибку.

