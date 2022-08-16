Захарова заявила о "крестовом походе" YouTube против видеоконтента РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube объявили "крестовый поход" против российского видеоконтента. Об этом она написала в персональном телеграм-канале.
"С особой тщательностью администрация платформы вымарывает материалы российских СМИ, государственных органов, блогеров. Все в рамках западной концепции "свободы слова", когда и свобода, и возможность донести "слово" имеются только у тех, кто придерживается "правильных" взглядов", – написала дипломат.
Захарова напомнила о ситуации с удалением роликов с канала посольства России в Великобритании и поддержала диппредставительство. Официальный представитель МИД РФ добавила, что видео разместят на официальных каналах МИД России в Rutube и "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании. В них затрагивались вопросы российско-британских отношений, ситуация с санкциями западных стран, а также разъяснялись цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: