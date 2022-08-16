Захарова заявила о "крестовом походе" YouTube против видеоконтента РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что компания Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube объявили "крестовый поход" против российского видеоконтента. Об этом она написала в персональном телеграм-канале.

"С особой тщательностью администрация платформы вымарывает материалы российских СМИ, государственных органов, блогеров. Все в рамках западной концепции "свободы слова", когда и свобода, и возможность донести "слово" имеются только у тех, кто придерживается "правильных" взглядов", – написала дипломат.

Захарова напомнила о ситуации с удалением роликов с канала посольства России в Великобритании и поддержала диппредставительство. Официальный представитель МИД РФ добавила, что видео разместят на официальных каналах МИД России в Rutube и "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании. В них затрагивались вопросы российско-британских отношений, ситуация с санкциями западных стран, а также разъяснялись цели и задачи специальной военной операции РФ на Украине.