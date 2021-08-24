Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты предрекли используемой в онлайн-голосовании технологии блокчейн большое будущее. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на глобальное исследование, проведенное компанией Deloitte.

Большинство руководителей на мировом финансовом рынке полагают, что технологии блокчейн уже стали неотъемлемой частью индустрии (81%). Дальнейшее внедрение таких технологий станет безальтернативным путем для их организаций.

Сразу 73% финансовых руководителей опасаются, что отсутствие блокчейна приведет к потере конкурентного преимущества.

Так, в финансовом секторе блокчейн упрощает платежи. По словам банкиров, эта технология удобна, безопасна, диверсифицирует инвестиционные портфели и создает новые платежные каналы.

"Участие в эре цифровых активов – не опция, а неизбежность, – подчеркнули эксперты из Deloitte. – Руководителям остается только решить, когда и как их организации начнут использовать цифровые активы и новую глобальную финансовую инфраструктуру".

Опрос Deloitte проводился среди 1 280 руководителей высшего звена и практикующих специалистов в 10 регионах: Бразилия, материковый Китай, Германия, Гонконг, Япония, Сингапур, ЮАР, ОАЭ, Великобритания и США.

В Москве технология блокчейн используется уже не первый год. В частности, в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Московская система ДЭГ защищена от атак хакеров и анонимна. Новые способы для голосования позволят не открывать по несколько тысяч избирательных участков, в связи с чем расходы на разработку и совершенствование технологии являются экономически выгодным решением в долгосрочной перспективе.

Дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Участвовать в нем смогут зарегистрированные в Москве совершеннолетние граждане РФ, обладающие активным избирательным правом и имеющие полную учетную запись на mos.ru.