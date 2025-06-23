Reuters: DeepSeek передает данные пользователей военным и разведке Китая

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Китайская компания – разработчик чат-бота DeepSeek передает данные военным и разведывательным службам КНР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США.

Как заявил американский чиновник, DeepSeek более 150 раз упоминается в отчетах о закупках для Народно-освободительной армии Китая и других организаций, которые связаны с китайской оборонно-промышленной базой.

Представитель Госдепа подчеркнул, что DeepSeek, вероятно, продолжит оказывать поддержку военным и разведывательным операциям Китая.

В январе в открытый доступ утекла база данных нейросети DeepSeek. Ее обнаружили сотрудники американской компании по кибербезопасности Wiz. По их словам, у программистов есть полный контроль над базой, в которую входит история чатов, внутренние и конфиденциальные данные, а также потоки журналов, секреты API и эксплуатационные сведения.