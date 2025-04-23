Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 18:10

Технологии

Японская компания NTT разработала дроны-молниеотводы

Фото: depositphotos/Afotoeu

Японская компания NTT представила дроны-молниеотводы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Tom's Hardware.

В СМИ отметили, что эти беспилотники оборудованы защитной клеткой и присоединены к заземляющему проводу.

Во время испытательного полета специалисты зарегистрировали мощный электрический импульс, что позволило компании заявить о "первой в мире успешной индукции молнии с использованием дрона".

Согласно данным NTT, в Японии молнии причиняют убытки на 100–200 миллиардов йен в год, без учета сопутствующих человеческих жертв.

Ранее Владимир Путин заявил о нехватке FPV-дронов в войсках. Он отметил, что планы по наращиванию производства будут выполнены.

Глава РФ подчеркнул, что каждый день на передовую направлялось около 4 тысяч FPV-дронов. По его словам, БПЛА такого типа очень нужны в зоне СВО.

Полеты дронов разрешат для борьбы с нарушениями в Москве

Читайте также


технологииза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика