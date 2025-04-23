23 апреля, 18:10Технологии
Японская компания NTT разработала дроны-молниеотводы
Фото: depositphotos/Afotoeu
Японская компания NTT представила дроны-молниеотводы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Tom's Hardware.
В СМИ отметили, что эти беспилотники оборудованы защитной клеткой и присоединены к заземляющему проводу.
Во время испытательного полета специалисты зарегистрировали мощный электрический импульс, что позволило компании заявить о "первой в мире успешной индукции молнии с использованием дрона".
Согласно данным NTT, в Японии молнии причиняют убытки на 100–200 миллиардов йен в год, без учета сопутствующих человеческих жертв.
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