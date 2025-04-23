Японская компания NTT разработала дроны-молниеотводы

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Японская компания NTT представила дроны-молниеотводы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Tom's Hardware.

В СМИ отметили, что эти беспилотники оборудованы защитной клеткой и присоединены к заземляющему проводу.

Во время испытательного полета специалисты зарегистрировали мощный электрический импульс, что позволило компании заявить о "первой в мире успешной индукции молнии с использованием дрона".

Согласно данным NTT, в Японии молнии причиняют убытки на 100–200 миллиардов йен в год, без учета сопутствующих человеческих жертв.

Ранее Владимир Путин заявил о нехватке FPV-дронов в войсках. Он отметил, что планы по наращиванию производства будут выполнены.

Глава РФ подчеркнул, что каждый день на передовую направлялось около 4 тысяч FPV-дронов. По его словам, БПЛА такого типа очень нужны в зоне СВО.