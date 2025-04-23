Стартовало голосование за лучшие работы конкурса "Создай новую карту москвича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Начался третий этап конкурса "Создай новую карту москвича". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

"Тема конкурса оказалась очень интересной. Мы зря переживали, понравится ли она школьникам, потому что уже получили более 1,9 тысячи заявок и 2,3 тысячи рисунков. Перед жюри стояла непростая задача – выбрать самые яркие и оригинальные иллюстрации", – цитирует портал руководителя проекта "Карта москвича" Олесю Кузьмину.

Она уточнила, что в результате было отобрано 60 работ. Голосование за лучшие рисунки продлится до 4 мая.

По итогам предыдущего этапа жюри выбрало по 30 иллюстраций в каждой возрастной категории (7–10 и 11–14 лет). Горожане смогут проголосовать за лучшие работы на странице конкурса и в приложении "Активный гражданин", а дети – на специальной платформе "Активный гражданин – детям". Финальное голосование определит обладателя Гран-при и призеров (1–3-е места) в обеих возрастных группах, говорится в сообщении.

На портале добавили, что победители конкурса получат возможность посетить экскурсии и мастер-классы в университете имени С. Г. Строганова, а также памятные призы от партнеров. Обладателю Гран-при предоставят место в Строгановской детской академии дизайна, а его работа станет основой для оформления специального выпуска карты москвича.

Церемония награждения победителей и объявление результатов конкурса пройдут 1 июня в павильоне "Умный город" на ВДНХ. В рамках мероприятия будет организована выставка работ финалистов.

Новую серию карт москвича с дизайном-победителем начнут выпускать в 2025/2026 учебном году. Право на получение имеют конкурсанты и дети до 14 лет, оформляющие карту впервые, пояснили на портале.

Ранее сообщалось, что жители столицы совершили более 1,3 миллиарда поездок по карте москвича. К личному кабинету в приложении "Метро Москвы" привязали карту 200 тысяч пользователей. Это дает горожанам возможность отслеживать историю поездок, а студентам – покупать абонементы онлайн без обращения в кассы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что поездки для московских школьников и студентов остаются самыми выгодными среди крупных городов России.