Google добавил в свою поисковую систему "грибную пасхалку" в честь сериала The Last of Us

Компания Google добавила в свою поисковую систему "грибную пасхалку". Она приурочена к выходу сериала "Одни из нас" (The Last of Us), основанного на одноименной игре. Об этом сообщает "Газета.ру".

Если ввести в строку для поиска название проекта на русском или английском языках, на экране появится кнопка с изображением гриба. При нажатии на нее начнет расти кордицепс – гриб, который стал причиной заражения героев сериала. При повторных нажатиях на кнопку анимация увеличится. Для исчезновения пасхалки необходимо нажать на крестик.

Первый эпизод сериала "Одни из нас" вышел на телеканале HBO 15 января 2023 года. В его основу лег сюжет игры о путешествиях контрабандиста Джоэла и подростка Элли в период постапокалипсиса. На своем пути они встречают жертв кордицепса и остальных выживших. Роли в сериале исполнили Белла Рамзи, Педро Паскаль, Гэбриел Луна, Анна Торв и другие.

Первую серию сериала, созданного по мотивам игры The Last of Us, за первые два дня после премьеры посмотрели свыше 10 миллионов пользователей. Сериал занял второе место среди всех премьер HBO за последнее десятилетие. Проект уступил пальму первенства приквелу "Игры престолов" – "Дому дракона".

Ранее компания Google поздравила сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022 в Катаре, добавив в поисковую систему пасхалку с салютом.



