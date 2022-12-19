Google поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022 "пасхалкой" с салютом в поисковике

Фото: Google

Компания Google поздравила сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022 в Катаре, добавив в поисковую систему "пасхалку" с салютом.

Если ввести в поиске соответствующие запросы, например "ЧМ-2022", "чемпионат мира", "Катар 2022", на странице появятся таблица с результатами всех матчей и салют в цветах аргентинского флага. Повторно запустить анимацию можно нажатием специальной кнопки на экране.

Ранее сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре. В список лучших игроков, по версии французской газеты L’Équipe, вошли аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе.

Капитан сборной Аргентины в воскресенье, 18 декабря, преодолел рекорд немца Лотара Маттеуса по числу матчей на чемпионатах мира. ЧМ-2022 в Катаре для Месси является пятым за всю его спортивную карьеру.

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