Пользователи ChatGPT сообщают о сбоях в работе чат-бота

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Сбои произошли в работе чат-бота ChatGPT, который был разработан американской компанией OpenAI. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Помимо самого чат-бота, пользователи также отмечают проблемы в работе сайта компании OpenAI. На момент публикации о сбоях сообщают преимущественно пользователи из США, Канады и Великобритании.

Днем 21 ноября пользователи Wildberries наблюдали сбои в работе маркетплейса. Проблемы возникли как при использовании мобильного приложения, так и веб-версии.

Так, на маркетплейсе не удавалось найти нужный товар, а уже находившиеся в корзине заказы стали недоступны. Через некоторое время маркетплейс Wildberries восстановил свою работу.



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